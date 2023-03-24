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Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс оштрафован на $ 20 тысяч за критику судейства

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс оштрафован на $ 20 тысяч за критику судейства
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Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс оштрафован на $ 20 тысяч за публичную критику судейства после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:122), сообщается в заявлении вице-президента лиги Джо Дюмарса.

После игры с «Лейкерс» Уильямс раскритиковал судейство на пресс-конференции, отметив, в частности, что «озёрники» бросали 46 штрафных. После этого тренер покинул пресс-конференцию.

«Финикс» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. У команды 38 побед и 34 поражения в регулярном чемпионате.

В следующем матче «Санз» сыграют в гостях с «Сакраменто Кингз». Игра состоится в ночь на 25 марта.

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