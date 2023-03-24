Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс оштрафован на $ 20 тысяч за критику судейства
Поделиться
Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс оштрафован на $ 20 тысяч за публичную критику судейства после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:122), сообщается в заявлении вице-президента лиги Джо Дюмарса.
После игры с «Лейкерс» Уильямс раскритиковал судейство на пресс-конференции, отметив, в частности, что «озёрники» бросали 46 штрафных. После этого тренер покинул пресс-конференцию.
«Финикс» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. У команды 38 побед и 34 поражения в регулярном чемпионате.
В следующем матче «Санз» сыграют в гостях с «Сакраменто Кингз». Игра состоится в ночь на 25 марта.
Комментарии
- 24 марта 2023
-
23:10
-
22:52
-
22:24
-
22:01
-
21:50
-
20:55
-
19:39
-
19:11
-
18:58
-
17:00
-
16:13
-
14:16
-
13:04
-
12:53
-
11:47
-
10:51
-
10:46
-
09:44
-
09:31
-
08:41
-
08:06
-
05:49
-
05:32
-
00:53
-
00:32
-
00:00
- 23 марта 2023
-
23:54
-
23:43
-
23:05
-
22:46
-
21:58
-
21:18
-
20:12
-
19:56
-
19:18
Партнерский контент