«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе в команду воспитанника ЦСКА
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Российский защитник Юрий Умрихин перешёл в «Пари НН» на правах аренды из «Самары», сообщает официальный сайт нижегородского клуба.
Соглашение об аренде рассчитано до конца сезона-2022/2023.
Умрихин является воспитанником ЦСКА. Вместе с армейцами Юрий стал чемпионом первенства России ДЮБЛ, а в 2017 и 2018 годах — чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ.
Летом 2022 года российский защитник перешёл в «Самару» и вместе с ней принял участие в её первом сезоне в Единой лиге ВТБ. В течение регулярного чемпионата он вышел в 29 матчах и собрал статистику в 4,3 очка (47,6% двухочковых, 32,6% трёхочковых), 1,0 подбора и 1,4 передачи. Свой лучший результат он показал 27 октября в матче с «Астаной» — 14 очков, два перехвата.
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