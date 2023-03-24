«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе в команду воспитанника ЦСКА

Российский защитник Юрий Умрихин перешёл в «Пари НН» на правах аренды из «Самары», сообщает официальный сайт нижегородского клуба.

Соглашение об аренде рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Умрихин является воспитанником ЦСКА. Вместе с армейцами Юрий стал чемпионом первенства России ДЮБЛ, а в 2017 и 2018 годах — чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ.

Летом 2022 года российский защитник перешёл в «Самару» и вместе с ней принял участие в её первом сезоне в Единой лиге ВТБ. В течение регулярного чемпионата он вышел в 29 матчах и собрал статистику в 4,3 очка (47,6% двухочковых, 32,6% трёхочковых), 1,0 подбора и 1,4 передачи. Свой лучший результат он показал 27 октября в матче с «Астаной» — 14 очков, два перехвата.