Лука Дончич оштрафован на $ 35 тыс. за жест в адрес судей

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич был оштрафован на $ 35 тыс. за инцидент в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Напомним, в решающем владении «Маверикс» за 8,5 секунды до конца матча при счёте 125:122 в пользу гостей Лука Дончич получил мяч под кольцом и столкнулся с форвардом «Уорриорз» Дрэймондом Грином во время попытки сделать бросок. Грин успешно остановил Дончича корпусом, действуя на грани фола. После этого Дончич показал судьям характерный жест, намекая на их продажность.

Этот матч стал для словенца первым после восстановления от повреждения. Он набрал 30 очков, сделал шесть подборов и 17 результативных передач.

Встреча завершилась победой «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 127:125.