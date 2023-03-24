«Думаю, вы просто ищете заголовки». Энтони Дэвис высказался об отношениях с Леброном
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал слухи о плохих отношениях со своим партнёром по команде Леброном Джеймсом.
«Зрители ничего не знают, глядя со стороны. У нас с Броном всё в порядке, но им это не дано понять наверняка. Конечно, вы можете сказать, когда у нас с ним были стычки. Но я думаю, что вы просто ищете поводы для громкого заголовка. У нас с Леброном одни из лучших отношений в НБА среди партнёров по команде. Вы не знаете того, что мы делаем за пределами площадками, когда проводим время друг с другом. Вы даже не замечаете, что происходит на площадке», — цитирует Дэвиса ESPN.
«Лос-Анджелес Лейкерс» сейчас располагается на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции.
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