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«Фенербахче» обыграл «Жальгирис» в Евролиге

«Фенербахче» обыграл «Жальгирис» в Евролиге
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Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги с литовским «Жальгирисом». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:79.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Найджел Хэйс, набравший 19 очков. 15 очков набрал Тайлер Дорси.

В составе «Жальгириса» 18 очков набрал Роландс Шмитс. 12 очков на счету Кеварриуса Хэйса.

В следующем туре «Фенербахче» сыграет на выезде с мадридским «Реалом». Встреча состоится 29 марта и начнётся в 21:45 мск. «Жальгирис» в 31-м туре регулярного чемпионата встретится с «Монако». Матч пройдёт в Литве 29 марта, начало запланировано на 20:00 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
24 марта 2023, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
87 : 79
Жальгирис
Каунас, Литва
Фенербахче: Хэйс - 19, Дорси - 15, Гудурич - 14, Джекири - 13, Мотли - 13, Биберович - 8, Букер - 3, Калатес - 2, Бьелица, Махмутоглу, Хазер, Эдвардс
Жальгирис: Шмитс - 18, Хэйс - 12, Тейлор - 11, Браздейкис - 10, Бирутис - 7, Лекавичюс - 7, Улановас - 7, Полонара - 6, Буткевичюс - 1, Гедрайтис, Димша, Лукошюнас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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