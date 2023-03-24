«Фенербахче» обыграл «Жальгирис» в Евролиге

Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги с литовским «Жальгирисом». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:79.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Найджел Хэйс, набравший 19 очков. 15 очков набрал Тайлер Дорси.

В составе «Жальгириса» 18 очков набрал Роландс Шмитс. 12 очков на счету Кеварриуса Хэйса.

В следующем туре «Фенербахче» сыграет на выезде с мадридским «Реалом». Встреча состоится 29 марта и начнётся в 21:45 мск. «Жальгирис» в 31-м туре регулярного чемпионата встретится с «Монако». Матч пройдёт в Литве 29 марта, начало запланировано на 20:00 мск.