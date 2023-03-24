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«Реал» оказался сильнее «Виртуса» в Евролиге, Хезонья набрал 26 очков

«Реал» оказался сильнее «Виртуса» в Евролиге, Хезонья набрал 26 очков
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Мадридский «Реал» одержал победу в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги с итальянским «Виртусом». Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе «Виртус Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 96:79.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 26 очков. 24 очка набрал Гершон Ябуселе.

В составе «Виртуса» 26 очков набрал Марко Белинелли. 18 очков на счету Шеми Оджелея.

В следующем туре «Реал» сыграет на домашнем паркете с турцеким «Фенербахче». Встреча состоится 29 марта и начнётся в 21:45 мск. «Виртус» в 31-м туре регулярного чемпионата встретится с «Маккаби». Матч пройдёт в Израиле 28 марта, начало запланировано на 21:05 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
24 марта 2023, пятница. 21:00 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
79 : 96
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Виртус Болонья: Белинелли - 26, Оджелей - 18, Шенгелия - 10, Бако - 9, Хэкетт - 5, Джайте - 4, Манньон - 4, Уимс - 3, Абасс, Камара, Лундберг, Мики
Реал Мадрид: Хезонья - 26, Ябуселе - 24, Дек - 11, Муса - 8, Абальде - 7, Тавареш - 6, Фернандес - 6, Родригес - 4, Пуарье - 2, Ханга - 2, Козёр, Корнели
Кто победит в основное время?
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