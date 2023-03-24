«Реал» оказался сильнее «Виртуса» в Евролиге, Хезонья набрал 26 очков

Мадридский «Реал» одержал победу в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги с итальянским «Виртусом». Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе «Виртус Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 96:79.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 26 очков. 24 очка набрал Гершон Ябуселе.

В составе «Виртуса» 26 очков набрал Марко Белинелли. 18 очков на счету Шеми Оджелея.

В следующем туре «Реал» сыграет на домашнем паркете с турцеким «Фенербахче». Встреча состоится 29 марта и начнётся в 21:45 мск. «Виртус» в 31-м туре регулярного чемпионата встретится с «Маккаби». Матч пройдёт в Израиле 28 марта, начало запланировано на 21:05 мск.