«Реал» оказался сильнее «Виртуса» в Евролиге, Хезонья набрал 26 очков
Поделиться
Мадридский «Реал» одержал победу в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги с итальянским «Виртусом». Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе «Виртус Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 96:79.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 26 очков. 24 очка набрал Гершон Ябуселе.
В составе «Виртуса» 26 очков набрал Марко Белинелли. 18 очков на счету Шеми Оджелея.
В следующем туре «Реал» сыграет на домашнем паркете с турцеким «Фенербахче». Встреча состоится 29 марта и начнётся в 21:45 мск. «Виртус» в 31-м туре регулярного чемпионата встретится с «Маккаби». Матч пройдёт в Израиле 28 марта, начало запланировано на 21:05 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
24 марта 2023, пятница. 21:00 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
79 : 96
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Виртус Болонья: Белинелли - 26, Оджелей - 18, Шенгелия - 10, Бако - 9, Хэкетт - 5, Джайте - 4, Манньон - 4, Уимс - 3, Абасс, Камара, Лундберг, Мики
Реал Мадрид: Хезонья - 26, Ябуселе - 24, Дек - 11, Муса - 8, Абальде - 7, Тавареш - 6, Фернандес - 6, Родригес - 4, Пуарье - 2, Ханга - 2, Козёр, Корнели
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 25 марта 2023
-
00:39
-
00:13
- 24 марта 2023
-
23:52
-
23:13
-
23:10
-
22:52
-
22:24
-
22:01
-
21:50
-
20:55
-
19:39
-
19:11
-
18:58
-
17:00
-
16:13
-
14:16
-
13:04
-
12:53
-
11:47
-
10:51
-
10:46
-
09:44
-
09:31
-
08:41
-
08:06
-
05:49
-
05:32
-
00:53
-
00:32
-
00:00
- 23 марта 2023
-
23:54
-
23:43
-
23:05
-
22:46
-
21:58
Партнерский контент