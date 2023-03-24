Перкинс: Кавай Леонард в последнее время вернулся к «стилю Джордана»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне эксперт Кендрик Перкинс оценил уровень «Лос-Анджелес Клипперс» в преддверии окончания регулярного чемпионата.
«Нам не следует забывать про Леонарда Кавая, когда мы говорим о десятке лучших игроков лиги. В последнее время он вернулся к «стилю Джордана». Чтобы выиграть чемпионский титул, должна быть глубина состава. Вылетел Джордж, но теперь Хайлэнд и Мэнн вносят свой вклад, выходя со скамейки запасных. А Уэстбрука вы видели? Он впервые в карьере работает с тренером калибра Тайрона Лю. «Клипперс» будут в порядке», — сказал Перкинс в эфире NBA Today.
«Лос-Анджелес Клипперс» располагается на пятом месте в Западной конференции. У команды 39 побед в регулярном чемпионате при 35 поражениях.
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