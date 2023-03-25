Результаты всех матчей Евролиги 24 марта, турнирная таблица

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Турецкий «Фенербахче» одержал победу над литовским «Жальгирисом». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Найджел Хэйс, набравший 19 очков. В составе «Жальгириса» 18 очков набрал Роландс Шмитс.

В другом матче дня мадридский «Реал» одержал победу над итальянским «Виртусом». Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе «Виртус Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 96:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 26 очков. В составе «Виртуса» 26 очков набрал Марко Белинелли.

В ещё одном матче игрового дня «Монако» оказался сильнее испанской «Валенсии». Встреча прошла в Монако и завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джарон Блоссомгейм, набравший 14 очков. В составе «Валенсии» 17 очков набрал Крис Джонс. Дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов оформил Боян Дублевич.

В другом матче дня «Партизан» обыграл греческий «Олимпиакос». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:75. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Нанналли, набравший 19 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов оформил Матиас Лессор. В составе «Олимпиакоса» 13 очков набрал Мустафа Фалль.

В заключительном матче игрового дня «Олимпия Милан» обыграла «Баварию». Встреча прошла в Милане (Италия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 99:74. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шабазз Напьер, набравший 20 очков. В составе «Баварии» 27 очков набрал Андреас Обст.