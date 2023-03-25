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Результаты всех матчей Евролиги 24 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 24 марта, турнирная таблица
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Турецкий «Фенербахче» одержал победу над литовским «Жальгирисом». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Найджел Хэйс, набравший 19 очков. В составе «Жальгириса» 18 очков набрал Роландс Шмитс.

В другом матче дня мадридский «Реал» одержал победу над итальянским «Виртусом». Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе «Виртус Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 96:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 26 очков. В составе «Виртуса» 26 очков набрал Марко Белинелли.

В ещё одном матче игрового дня «Монако» оказался сильнее испанской «Валенсии». Встреча прошла в Монако и завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джарон Блоссомгейм, набравший 14 очков. В составе «Валенсии» 17 очков набрал Крис Джонс. Дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов оформил Боян Дублевич.

В другом матче дня «Партизан» обыграл греческий «Олимпиакос». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:75. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Нанналли, набравший 19 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов оформил Матиас Лессор. В составе «Олимпиакоса» 13 очков набрал Мустафа Фалль.

В заключительном матче игрового дня «Олимпия Милан» обыграла «Баварию». Встреча прошла в Милане (Италия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 99:74. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шабазз Напьер, набравший 20 очков. В составе «Баварии» 27 очков набрал Андреас Обст.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
24 марта 2023, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
87 : 79
Жальгирис
Каунас, Литва
Фенербахче: Хэйс - 19, Дорси - 15, Гудурич - 14, Джекири - 13, Мотли - 13, Биберович - 8, Букер - 3, Калатес - 2, Бьелица, Махмутоглу, Хазер, Эдвардс
Жальгирис: Шмитс - 18, Хэйс - 12, Тейлор - 11, Браздейкис - 10, Бирутис - 7, Лекавичюс - 7, Улановас - 7, Полонара - 6, Буткевичюс - 1, Гедрайтис, Димша, Лукошюнас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
24 марта 2023, пятница. 21:00 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
79 : 96
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Виртус Болонья: Белинелли - 26, Оджелей - 18, Шенгелия - 10, Бако - 9, Хэкетт - 5, Джайте - 4, Манньон - 4, Уимс - 3, Абасс, Камара, Лундберг, Мики
Реал Мадрид: Хезонья - 26, Ябуселе - 24, Дек - 11, Муса - 8, Абальде - 7, Тавареш - 6, Фернандес - 6, Родригес - 4, Пуарье - 2, Ханга - 2, Козёр, Корнели
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
24 марта 2023, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
90 : 79
Валенсия
Валенсия, Испания
Монако: Блоссомгейм - 14, Стразель - 13, Окобо - 12, Браун - 10, Диалло - 10, Холл - 10, Лойд - 9, Мотеюнас - 6, Уаттара - 6, Амини, Макунду, Монеке
Валенсия: Джонс - 17, Дублевич - 15, Пуэрто - 11, Харпер - 10, Уэбб III - 9, Клавер - 8, Эванс - 3, Лопес-Аростеги - 2, Радебо - 2, Риверо - 2, Александер, Херманнссон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
24 марта 2023, пятница. 22:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
90 : 75
Олимпиакос
Пирей, Греция
Партизан: Нанналли - 19, Пантер - 17, Экзам - 15, Лессор - 12, Папапетру - 10, Ледей - 6, Смайлагич - 5, Мадар - 4, Аврамович - 2, Анджушич, Вукчевич, Трифунович
Олимпиакос: Маккиссик - 21, Фалль - 13, Папаниколау - 9, Слукас - 8, Уолкап - 8, Везенков - 6, Канаан - 4, Блэк - 2, Ларенцакис - 2, Питерс - 2, Боломбой, Лунцис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
24 марта 2023, пятница. 23:00 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
99 : 74
Бавария
Мюнхен, Германия
Олимпия Милан: Напьер - 20, Луваву-Кабарро - 14, Дэвис - 10, Бэрон - 9, Тонут - 9, Шилдс - 9, Мелли - 8, Фойгтман - 7, Томас - 6, Хайнс - 4, Митру-Лонг - 3, Риччи
Бавария: Обст - 27, Читэм - 17, Гиллеспи - 8, Сили - 8, Уолден - 7, Уэйлер-Бэбб - 3, Бонга - 2, Вимберг - 2, Гиффей, Лучич, Ципсер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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