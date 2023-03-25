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«Даллас» с Ирвингом и Дончичем уступили «Шарлотт», потерявшему шансы на плей-офф

«Даллас» с Ирвингом и Дончичем уступили «Шарлотт», потерявшему шансы на плей-офф
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:109.

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Маверикс» Лука Дончич. Он набрал 34 очка, 10 подборов и восемь передач. Разыгрывающий Кайри Ирвинг отметился 18-ю очками, девятью подборами и семью результативными передачами.

Отличную игру провёл форвард «Хорнетс» Пи Джей Вашингтон. На его счету 28 очков и шесть подборов. Хорошим выступлением отметился американский форвард Гордон Хэйворд: 25 очков и девять передач.

С момента перехода Ирвинга в «Даллас» звёздный дуэт добился лишь трёх побед при семи поражениях.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2023, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
109 : 117
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Ирвинг - 18, Вуд - 14, Пауэлл - 14, Нтиликина - 8, Харди - 8, Баллок - 6, Клебер - 4, Грин - 3, Дав. Бертанс, Лоусон, Макги, Моррис, Пинсон, Райт, Хардуэй-младший, Холидэй
Шарлотт Хорнетс: Вашингтон - 28, Хэйворд - 25, Михайлюк - 13, Смит - 13, Уильямс - 13, Тор - 12, Ричардс - 10, Макгауэнс - 3, Болл, Букнайт, Джонс, Маледон, Мартин, Розир, Убре
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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