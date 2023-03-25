«Даллас» с Ирвингом и Дончичем уступили «Шарлотт», потерявшему шансы на плей-офф

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:109.
Самым результативным игроком встречи стал лидер «Маверикс» Лука Дончич. Он набрал 34 очка, 10 подборов и восемь передач. Разыгрывающий Кайри Ирвинг отметился 18-ю очками, девятью подборами и семью результативными передачами.
Отличную игру провёл форвард «Хорнетс» Пи Джей Вашингтон. На его счету 28 очков и шесть подборов. Хорошим выступлением отметился американский форвард Гордон Хэйворд: 25 очков и девять передач.
С момента перехода Ирвинга в «Даллас» звёздный дуэт добился лишь трёх побед при семи поражениях.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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