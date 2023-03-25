Результаты всех матчей НБА 25 марта, турнирная таблица

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25 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно десять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Орландо Мэджик» – «Сан-Антонио Спёрс» – 136:124

«Бостон Селтикс» – «Индиана Пэйсерс» – 120:95

«Торонто Рэпторс» – «Детройт Пистонс» – 118:97

«Мемфис Гриззлиз» – «Хьюстон Рокетс» – 151:114

«Даллас Маверикс» – «Шарлотт Хорнетс» – 109:117

«Юта Джаз» – «Милуоки Бакс» – 116:144

«Сакраменто Кингз» – «Финикс Санз» – 135:127

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Филадельфия Сиксерс» – 120:112

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Чикаго Буллз» – 96:124

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 116:111.

В одном из центральных матчей дня камерунский центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид был близок к трипл-даблу: 46 очков, девять подборов и восемь передач.