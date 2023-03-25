Результаты всех матчей НБА 25 марта, турнирная таблица

25 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно десять матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Орландо Мэджик» – «Сан-Антонио Спёрс» – 136:124
«Бостон Селтикс» – «Индиана Пэйсерс» – 120:95
«Торонто Рэпторс» – «Детройт Пистонс» – 118:97
«Мемфис Гриззлиз» – «Хьюстон Рокетс» – 151:114
«Даллас Маверикс» – «Шарлотт Хорнетс» – 109:117
«Юта Джаз» – «Милуоки Бакс» – 116:144
«Сакраменто Кингз» – «Финикс Санз» – 135:127
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Филадельфия Сиксерс» – 120:112
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Чикаго Буллз» – 96:124
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 116:111.
В одном из центральных матчей дня камерунский центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид был близок к трипл-даблу: 46 очков, девять подборов и восемь передач.
- 25 марта 2023
-
08:12
-
08:04
-
07:58
-
07:44
-
07:39
-
07:27
-
06:24
-
05:44
-
00:49
-
00:39
-
00:13
- 24 марта 2023
-
23:52
-
23:13
-
23:10
-
22:52
-
22:24
-
22:01
-
21:50
-
20:55
-
19:39
-
19:11
-
18:58
-
17:00
-
16:13
-
14:16
-
13:04
-
12:53
-
11:47
-
10:51
-
10:46
-
09:44
-
09:31
-
08:41
-
08:06
-
05:49