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Результаты всех матчей НБА 25 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 25 марта, турнирная таблица
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25 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно десять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Орландо Мэджик» – «Сан-Антонио Спёрс» – 136:124
«Бостон Селтикс» – «Индиана Пэйсерс» – 120:95
«Торонто Рэпторс» – «Детройт Пистонс» – 118:97
«Мемфис Гриззлиз» – «Хьюстон Рокетс» – 151:114
«Даллас Маверикс» – «Шарлотт Хорнетс» – 109:117
«Юта Джаз» – «Милуоки Бакс» – 116:144
«Сакраменто Кингз» – «Финикс Санз» – 135:127
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Филадельфия Сиксерс» – 120:112
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Чикаго Буллз» – 96:124
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 116:111.

В одном из центральных матчей дня камерунский центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид был близок к трипл-даблу: 46 очков, девять подборов и восемь передач.

Турнирная таблица НБА
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