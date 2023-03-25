Главный тренер «Филадельфии» оценил вероятность возвращения Хардена в ближайшем матче
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Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс не исключил, что звёздный атакующий защитник команды Джеймс Харден, пропустивший последние два матча из-за травмы, будет готов к ближайшей игре с «Финиксом», которая пройдёт в ночь с субботы на воскресенье.
Как сообщает в соцсетях обозреватель ESPN Тим Бонтемпс, Риверс подчёркивает, что тот факт, что Харден находится с командой во время выездной серии, является хорошим знаком и даёт надежду на его восстановление к ближайшей игре, однако «более вероятным» видится его появление на паркете в матче с «Денвером», который состоится в ночь с понедельника на вторник.
На данный момент «Филадельфия» занимает третье место в таблице Восточной конференции НБА, имея процент побед 0,671.
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