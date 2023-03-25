В «Бруклине» сообщили новые подробности о здоровье Бена Симмонса
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У разыгрывающего «Бруклин Нетс» Бена Симмонса, выбывшего в конце прошлого месяца с травмой левого колена, выявлено защемление нерва в спине. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на источники в клубе.
Напомним, в начале марта, помимо повреждения в колене, игрока начала беспокоить и спина. Проведённое МРТ-обследование выявило воспаление.
По словам Чарании, в данный момент игрок и клуб совместно определяют наилучший курс лечения.
В нынешнем сезоне 26-летний баскетболист принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал 6,9 очков, делал 6,3 подборов и 6,1 передач в среднем за игру.
На данный момент «Бруклин» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с процентом побед 0,534.
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