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«Меня это больше не интересует». Никола Йокич – о награде MVP

«Меня это больше не интересует». Никола Йокич – о награде MVP
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич заявил о том, что устал от разговоров о возможной награде MVP по итогам сезона.

«Меня это больше не интересует. Я отпустил это», — приводит слова Йокича The Denver Post.

Напомним, вчера, 24 марта, официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата. Первое место в рейтинге занимает центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

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Йокич идёт на втором месте. Следом за ним расположился тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Замыкают пятёрку претендентов на MVP лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич.

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