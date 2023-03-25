«Я принял это на свой счёт». Эмбиид — о мотивации в матче с «Голден Стэйт»

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (112:120).

В этой встрече камерунский баскетболист набрал впечатляющие 46 очков.

«Вы же знаете, почему я так провёл встречу? Дрэймонд Грин ранее сказал, что против Николы Йокича труднее всего защищаться. Я принял это на свой счёт», — цитирует Эмбиида обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер.

Напомним, Эмбиид и Йокич являются главными претендентами на награду самому ценному игроку (MVP) по итогам сезона.

В текущем сезоне камерунец сыграл в 60 матчах за «Сиксерс», в которых набирал 33,4 очка, делал 10,2 подбора, 4,2 передачи и 1,1 перехвата в среднем за игру.