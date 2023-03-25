Эртель — о решении перейти в «Зенит»: в первую очередь я должен думать о себе

Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной Франции Томас Эртель, рассуждая о своём переходе в российский клуб, заявил, что прежде всего должен руководствоваться собственными интересами при принятии решений.

«В первую очередь я должен думать о себе. Всегда большая честь носить майку сборной Франции, но я думаю в первую очередь о своей семье, своём будущем, своих детях», — сказал Эртель в интервью L'Équipe.

Перед Евробаскетом-2022, прошедшим в сентябре, Французская федерация баскетбола обязала всех игроков подписать специальные соглашения, запрещающие им играть за российские клубы. После окончания турнира Эртель подписал контракт с «Зенитом», из-за чего был отстранён от выступлений за национальную команду.