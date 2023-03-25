Эртель: а играть во Франции — значит одобрять всё, что делает французское правительство?

Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной Франции Томас Эртель прокомментировал критику со стороны своих соотечественников за решение перейти в российский клуб.

«Какая связь между мной и тем, что делает российское правительство? А играть во Франции — это разве значит одобрять всё, что делает французское правительство? Я так не думаю. Вы же не одобряете всё, что делает правительство? Есть вещи, которые вам нравятся, и есть вещи, которые вам не нравятся. Здесь то же самое. Я явно против того, что происходит на Украине. Очевидно, я не хочу, чтобы они это делали», — сказал Эртель в интервью L'Équipe.

Некоторые фразы изменены в соответствии с официальной позицией РФ.

Напомним, перед Евробаскетом-2022, прошедшим в сентябре, Французская федерация баскетбола обязала всех игроков подписать специальные соглашения, запрещающие им играть за российские клубы. После окончания турнира Эртель подписал контракт с «Зенитом», из-за чего был отстранён от выступлений за национальную команду.