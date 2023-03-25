Эртель назвал лицемерами тех, кто обвинил его в переходе в российский клуб

Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной Франции Томас Эртель прокомментировал критику со стороны своих соотечественников за решение перейти в российский клуб.

«Всё то, что говорят люди, так не работает. Извините, но это философия проигравших. Все эти люди, у которых нет возможности оказаться на моём месте, заработать то, что заработаю я, говорят в соцсетях и по ТВ, что на моём месте они не приехали бы в Россию. Говорят, что нужно думать о тех людях, которые страдают. Но это лицемерие. Люди на самом деле не ставят себя на место других», — приводит слова Эртеля L'Equipe.

Некоторые фразы изменены в соответствии с официальной позицией РФ.

Напомним, перед Евробаскетом-2022, прошедшим в сентябре, Французская федерация баскетбола обязала всех игроков подписать специальные соглашения, запрещающие им играть за российские клубы. После окончания турнира Эртель подписал контракт с «Зенитом», из-за чего был отстранён от выступлений за национальную команду.