«Автодор» обыграл «Парма-Пари» в Единой лиге ВТБ
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Саратовский «Автодор» обыграл «Парма-Пари» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:59.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Евгений Минченко, набравший 16 очков. По 12 очков набрали Данило Николич, Евгений Колесников и Малик Ньюмэн. По 10 очков набрали Никита Михайловский и Брандон Гарретт.
В составе «Парма-Пари» 12 очков на счету Райана Боутрайта. Восемь очков набрал Глеб Шейко.
Обе команды оформили себе путёвки в плей-офф из группы «Б» второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Автодор» в первом раунде плей-офф сыграет с московским ЦСКА, пермская «Парма-Пари» — с казанским УНИКСом.
Единая лига ВТБ. Группа Б
25 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
85 : 59
Парма-Пари
Пермь, Россия
Автодор: Минченко - 13, Колесников - 12, Ньюмэн - 7, Арманд - 6, Гаррет - 4, Михайловский - 4, Николич - 4, Петенев, Пранаускис, Тоноян, Цыбиков
Парма-Пари: Антипов - 7, Ботрайт - 7, Платунов - 6, Джеймс - 5, Роберсон - 4, Шейко - 3, Диме - 2, Будин, Куров, Попов
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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