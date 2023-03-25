Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Автодор» обыграл «Парма-Пари» в Единой лиге ВТБ

«Автодор» обыграл «Парма-Пари» в Единой лиге ВТБ
Комментарии

Саратовский «Автодор» обыграл «Парма-Пари» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:59.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Евгений Минченко, набравший 16 очков. По 12 очков набрали Данило Николич, Евгений Колесников и Малик Ньюмэн. По 10 очков набрали Никита Михайловский и Брандон Гарретт.

В составе «Парма-Пари» 12 очков на счету Райана Боутрайта. Восемь очков набрал Глеб Шейко.

Обе команды оформили себе путёвки в плей-офф из группы «Б» второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Автодор» в первом раунде плей-офф сыграет с московским ЦСКА, пермская «Парма-Пари» — с казанским УНИКСом.

Единая лига ВТБ. Группа Б
25 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
85 : 59
Парма-Пари
Пермь, Россия
Автодор: Минченко - 13, Колесников - 12, Ньюмэн - 7, Арманд - 6, Гаррет - 4, Михайловский - 4, Николич - 4, Петенев, Пранаускис, Тоноян, Цыбиков
Парма-Пари: Антипов - 7, Ботрайт - 7, Платунов - 6, Джеймс - 5, Роберсон - 4, Шейко - 3, Диме - 2, Будин, Куров, Попов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023