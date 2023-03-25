«Автодор» обыграл «Парма-Пари» в Единой лиге ВТБ

Саратовский «Автодор» обыграл «Парма-Пари» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:59.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Евгений Минченко, набравший 16 очков. По 12 очков набрали Данило Николич, Евгений Колесников и Малик Ньюмэн. По 10 очков набрали Никита Михайловский и Брандон Гарретт.

В составе «Парма-Пари» 12 очков на счету Райана Боутрайта. Восемь очков набрал Глеб Шейко.

Обе команды оформили себе путёвки в плей-офф из группы «Б» второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Автодор» в первом раунде плей-офф сыграет с московским ЦСКА, пермская «Парма-Пари» — с казанским УНИКСом.