Зоран Лукич прокомментировал поражение «Пари Нижний Новгород» в матче с МБА

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА (55:69).
«Буду краток, поздравляю МБА с полностью заслуженной победой. Проиграть сейчас, чтобы лучше выглядеть в плей-офф? Это не моя логика! Я не собираюсь говорить фразы: «Не пошла игра. Уставшие». Лучше спросить у игроков, почему получился такой матч», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт нижегородской команды.
Это вторая победа московского коллектива над командой Зорана Лукича за последние 10 дней. 15 марта МБА одержала победу на своей площадке — 71:67.
МБА занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с процентом побед 46,9. «Пари Нижний Новгород» идёт строчкой выше с процентом побед 53,1.
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