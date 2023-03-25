Джейсон Тейтум побил рекорд Ларри Бёрда, державшийся 35 лет

Звёздный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» американец Джейсон Тейтум установил историческое достижение в матче с «Индианой Пэйсерс» (120:95), состоявшемся сегодня, 25 марта.

Выступление стало для Тейтума 40-м в минувшем сезоне, по итогам которого он набрал более 30 очков. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному Ларри Бёрду, в сезоне-1987/1988 проведшему 39 игр с 30+ очками.

На данный момент после 74 матчей «Бостон» занимает второе место в зачёте Восточной конференции НБА, уступая только «Милуоки Бакс». Свой следующий матч «Селтикс» проведут в понедельник, 27 марта, и встретятся с «Сан-Антонио Спёрс», начало игры – в 1:00 по московскому времени.