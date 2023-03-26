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«Атланта» переиграла «Индиану», Трей Янг удалён за бросок мяча в судью. Видео

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Индиану Пэйсерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 143:130.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Индианы» Джордан Нвора. Со скамейки он набрал 33 очка и шесть подборов. Также у гостей надо отметить дабл-дабл разыгрывающего Тайриса Халибёртона: 19 очков и 13 результативных передач.

У хозяев дабл-даблом отметился защитник Деджонте Мюррей: 20 очков и 12 асссистов. Таким же достижением отличился швейцарский центровой Клинт Капела: 17 очков и 17 подборов.

Лидер «Атланты» Трей Янг был удалён с площадки за бросок мяча в судью. Это уже стало 15-м техническим замечанием в сезоне для американца, следующее приведёт к автоматической дисквалификации на один матч.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.