57 очков от Йокича и Маррея помогли «Денверу» обыграть «Милуоки»
Поделиться
В Денвере (США) на стадионе «Пепси-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 129:106.
Самым результативным игроком хозяев стал двукратный MVP сербский центровой Никола Йокич. На его счету 31 очко, шесть подборов и 11 результативных передач. Также хорошую игру показал американский разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе 26 очков, шесть подборов и девять ассистов.
Лидер «Бакс» и чемпион НБА греческий форвард Яннис Адетокунбо набрал 31 очко, девять подборов и четыре передачи.
Это первое поражение «Милуоки» за последние четыре матча. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф и занимают первые места в своих конференциях.
НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
129 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Маррей - 26, Портер - 19, Браун - 11, Колдуэлл-Поуп - 11, Гордон - 9, Уотсон - 8, Грин - 7, Ннаджи - 5, Брайант - 2, Браун, Гиллеспи, Джексон, Джордан, Смит, Уайт, Чанчар
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Аллен - 13, Лопес - 13, Миддлтон - 13, Портис - 11, Холидэй - 9, Боучэмп - 5, Коннотон - 5, Адетокунбо - 2, Инглс - 2, Мэттьюз - 2, Горан Драгич, Грин, Картер, Краудер, Леонард, Уиггинтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 26 марта 2023
-
06:30
-
06:30
-
05:22
-
00:56
- 25 марта 2023
-
23:11
-
22:20
-
21:51
-
21:04
-
20:05
-
19:58
-
19:30
-
18:43
-
17:09
-
16:48
-
16:31
-
16:13
-
15:55
-
14:21
-
14:01
-
13:46
-
13:30
-
13:11
-
12:31
-
11:44
-
11:27
-
11:09
-
10:46
-
10:31
-
09:58
-
08:12
-
08:04
-
07:58
-
07:44
-
07:39
-
07:27
Партнерский контент