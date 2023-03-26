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57 очков от Йокича и Маррея помогли «Денверу» обыграть «Милуоки»

57 очков от Йокича и Маррея помогли «Денверу» обыграть «Милуоки»
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В Денвере (США) на стадионе «Пепси-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 129:106.

Самым результативным игроком хозяев стал двукратный MVP сербский центровой Никола Йокич. На его счету 31 очко, шесть подборов и 11 результативных передач. Также хорошую игру показал американский разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе 26 очков, шесть подборов и девять ассистов.

Лидер «Бакс» и чемпион НБА греческий форвард Яннис Адетокунбо набрал 31 очко, девять подборов и четыре передачи.

Это первое поражение «Милуоки» за последние четыре матча. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф и занимают первые места в своих конференциях.

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
129 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Маррей - 26, Портер - 19, Браун - 11, Колдуэлл-Поуп - 11, Гордон - 9, Уотсон - 8, Грин - 7, Ннаджи - 5, Брайант - 2, Браун, Гиллеспи, Джексон, Джордан, Смит, Уайт, Чанчар
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Аллен - 13, Лопес - 13, Миддлтон - 13, Портис - 11, Холидэй - 9, Боучэмп - 5, Коннотон - 5, Адетокунбо - 2, Инглс - 2, Мэттьюз - 2, Горан Драгич, Грин, Картер, Краудер, Леонард, Уиггинтон
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