57 очков от Йокича и Маррея помогли «Денверу» обыграть «Милуоки»

В Денвере (США) на стадионе «Пепси-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 129:106.

Самым результативным игроком хозяев стал двукратный MVP сербский центровой Никола Йокич. На его счету 31 очко, шесть подборов и 11 результативных передач. Также хорошую игру показал американский разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе 26 очков, шесть подборов и девять ассистов.

Лидер «Бакс» и чемпион НБА греческий форвард Яннис Адетокунбо набрал 31 очко, девять подборов и четыре передачи.

Это первое поражение «Милуоки» за последние четыре матча. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф и занимают первые места в своих конференциях.