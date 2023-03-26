«Сакраменто» без Фокса обыграли «Юту», несмотря на 31 очко Кесслера
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В Сакраменто (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Юту Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:113.
Самым результативным игроком игроком встречи стал молодой центровой «Юты» Уокер Кесслер. На его счету 31 очко и 11 подборов. Был близок к трип-даблу канадский центровой Келли Олиник: 17 очков, восемь подборов и 10 результативных передач.
Среди хозяев отличную игру провёл защитник Кевин Хаертер. Он набрал 27 очков, семь подборов и четыре ассиста. Хорошим дабл-даблом отметился литовский центровой Домантас Сабонис: 16 очков и 15 подборов. Неплохое выступление показал также новичок Киган Мюррей. В его активе 22 очка.
НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
121 : 113
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сакраменто Кингз: Хаертер - 27, Мюррэй - 22, Барнс - 18, Сабонис - 16, Митчелл - 11, Лайлз - 10, Монк - 8, Деллаведова - 5, Эдвардс - 4, Дозьер, Дэвис, Кета, Лень, Мету, Фокс, Холмс, Эллис
Юта Джаз: Кесслер - 31, Агбаджи - 20, Олиник - 17, Брэнтли - 13, Данн - 12, Хортон-Такер - 9, Фонтеккио - 5, Азубуике - 2, Джузэнг - 2, Тоскано-Андерсон - 2, Гэй, Джонс, Кларксон, Маркканен, Поттер, Секстон
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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