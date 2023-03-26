«Сакраменто» без Фокса обыграли «Юту», несмотря на 31 очко Кесслера

В Сакраменто (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Юту Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:113.

Самым результативным игроком игроком встречи стал молодой центровой «Юты» Уокер Кесслер. На его счету 31 очко и 11 подборов. Был близок к трип-даблу канадский центровой Келли Олиник: 17 очков, восемь подборов и 10 результативных передач.

Среди хозяев отличную игру провёл защитник Кевин Хаертер. Он набрал 27 очков, семь подборов и четыре ассиста. Хорошим дабл-даблом отметился литовский центровой Домантас Сабонис: 16 очков и 15 подборов. Неплохое выступление показал также новичок Киган Мюррей. В его активе 22 очка.