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«Финикс» победил в матче с «Филадельфией», несмотря на 37 очков Макси

«Финикс» победил в матче с «Филадельфией», несмотря на 37 очков Макси
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:107.

Самым результативным игроком «Санз» стал звёздный защитник Девин Букер. На его счету 29 очков, три подбора и пять результативных передач. Вместо травмированного Деандре Эйтона в старте сегодня вышел центровой из ДР Конго Бисмак Бийомбо. Он оформил дабл-дабл: 17 очков, 13 подборов, а также отметился пятью блок-шотами.

У гостей отличную игру провёл защитник Тайриз Макси. В его активе 37 очков, семь подборов и три ассиста. Претендент на MVP нынешнего сезона камерунский центровой Джоэл Эмбиид отметился 28-ю очками, 10-ю подборами и четырьмя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
125 : 105
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Финикс Санз: Букер - 29, Бийомбо - 17, Уоррен - 16, Росс - 15, Пэйн - 14, Пол - 13, Окоги - 7, Крэйг - 6, Уэйнрайт - 6, Ландейл - 2, Базли, Дюрант, Ли, Ли, Шамет, Эйтон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 37, Эмбиид - 28, Харрис - 13, Милтон - 7, Мелтон - 5, Такер - 5, Коркмаз - 4, Ньянг - 4, Рид - 2, Дедмон, Кинг, Макдэниелс, Маккланг, Спрингер, Харден, Харрелл, Хаус
Кто победит в основное время?
П1
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