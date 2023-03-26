«Финикс» победил в матче с «Филадельфией», несмотря на 37 очков Макси

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:107.
Самым результативным игроком «Санз» стал звёздный защитник Девин Букер. На его счету 29 очков, три подбора и пять результативных передач. Вместо травмированного Деандре Эйтона в старте сегодня вышел центровой из ДР Конго Бисмак Бийомбо. Он оформил дабл-дабл: 17 очков, 13 подборов, а также отметился пятью блок-шотами.
У гостей отличную игру провёл защитник Тайриз Макси. В его активе 37 очков, семь подборов и три ассиста. Претендент на MVP нынешнего сезона камерунский центровой Джоэл Эмбиид отметился 28-ю очками, 10-ю подборами и четырьмя передачами.
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