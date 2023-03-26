Главный тренер «Бруклина» прокомментировал процесс восстановления Симмонса

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон прокомментировал процесс восстановления разыгрывающего Бена Симмонса. Напомним, в конце февраля защитник «Бруклина» получил травму левого колена, а позднее у него было выявлено защемление нерва в спине.

«Для меня как для тренера есть вещи, которые я могу контролировать, и вещи, которые я не могу контролировать. То, что я не могу контролировать — это травмы баскетболистов. Что я могу контролировать, так это готовность травмированных к игре. Если честно, реалистичен скорее тот вариант, что он не вернётся до конца года. Более уверенно можно будет говорить, когда его тщательнее обследуют специалисты», — приводит слова Вона AP News.

Ранее в «Нетс» объявили, что Симмонс остаётся вне игры, а врачи сейчас определяют наилучший долгосрочный курс лечения.

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