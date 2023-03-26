«Лейкерс» повысили статус Леброна Джеймса до сомнительного
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Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс переведён из статуса «Вне игры» в статус «Сомнительный» на следующий матч с «Чикаго Буллз», об этом было сообщает портал Sports Illustrated.
Напомним, с тех пор как 26 февраля Леброн Джеймс получил травму сухожилия на правой ноге, лидер «Лейкерс» пропустил уже 13 игр. Ранее Джеймс сообщал в своих социальных сетях, что он тренируется три раза в день, чтобы подготовиться к возвращению на паркет.
В его отсутствие «Лос-Анджелес» выиграл восемь матчей и проиграл пять. В пятницу «Лейкерс» одержали победу в матче с «Оклахомой-Сити» (116:111), впервые за весь сезон добравшись до 50 процентов побед и поднявшись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
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