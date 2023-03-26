Базаревич — о матче с «Енисеем»: мы спортсмены и должны сыграть на максимуме

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой Лиги ВТБ с «Енисеем», а также рассказал о покинувших команду игроках.
«Последняя игра сезона — к сожалению, для нас она уже ничего не решает, в предыдущем матче мы потеряли шансы на плей-офф. Но игра есть игра. Мы спортсмены и должны сыграть на максимуме, чтобы добиться положительного результата.
Мы будем в не совсем привычном составе, без ряда баскетболистов. В Единой Лиге ВТБ до последнего матча регулярки можно дозаявлять игроков. Для нас сезон завершится матчем в Красноярске, но те команды, которые попали в плей-офф, пытаются усилиться. Некоторые из наших игроков оказались востребованы. Это не значит, что мы распускаем команду: мы даём шанс игрокам продолжить сезон.
Для Умрихина, у которого контракт с «Самарой» действует ещё один сезон, это возможность проверить себя в другой системе, поработать с тренером сборной и побороться за высокие места. То же самое с Найтом и Лазаревым, у которых появился шанс побороться за медали и которым клуб пошёл навстречу», — приводит слова Базаревича официальный сайт самарской команды.
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