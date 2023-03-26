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ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ
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Московский ЦСКА на домашней площадке обыграл «Локомотив-Кубань» в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в столице России и завершилась победой хозяев паркета со счётом 94:74 (25:15, 24:22, 15:24, 30:13).

Самыми результативным игроками матча в составе победителей стали Ливио Жан-Шарль и Девонте Кейкок, набравшие по 16 очков. Также 14 очков на счету Каспера Уэйра. В составе «Локомотива» отличились американский защитник Джейлен Бэрфорд, на его счету 21 очко, а также россиянин Захар Ведищев, записавший на свой счёт 15 очков.

В следующем матче московский ЦСКА в рамках-плей-офф сыграет на домашнем паркете с «Саратовом». Встреча состоится 31 марта. «Локомотив-Кубань» в четвертьфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ встретится с «Пари Нижний Новгород». Первая игра состоится в Нижнем Новгороде и состоится 31 марта.

Единая лига ВТБ. Группа А
26 марта 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
94 : 74
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: Жан-Шарль - 16, Кейкок - 16, Уэйр - 14, Милутинов - 12, Давидовац - 10, Комолов - 10, Мур - 6, Ухов - 5, Астапкович - 2, Руженцев - 2, Курбанов - 1, Карпенко
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 21, Ведищев - 15, Хортон - 10, Мартюк - 8, Уайт - 7, Щербенев - 5, Емченко - 4, Паунич - 2, Узинский - 2, Акун-Пёрселл, Квитковских, Сычков
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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