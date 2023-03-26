ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Московский ЦСКА на домашней площадке обыграл «Локомотив-Кубань» в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в столице России и завершилась победой хозяев паркета со счётом 94:74 (25:15, 24:22, 15:24, 30:13).

Самыми результативным игроками матча в составе победителей стали Ливио Жан-Шарль и Девонте Кейкок, набравшие по 16 очков. Также 14 очков на счету Каспера Уэйра. В составе «Локомотива» отличились американский защитник Джейлен Бэрфорд, на его счету 21 очко, а также россиянин Захар Ведищев, записавший на свой счёт 15 очков.

В следующем матче московский ЦСКА в рамках-плей-офф сыграет на домашнем паркете с «Саратовом». Встреча состоится 31 марта. «Локомотив-Кубань» в четвертьфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ встретится с «Пари Нижний Новгород». Первая игра состоится в Нижнем Новгороде и состоится 31 марта.