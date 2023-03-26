«Локомотив-Кубань» сыграет с «Пари Нижний Новгород» в четвертьфинале плей-офф Единой лиги

После сегодняшнего поражения в Москве от ЦСКА (94:74) «Локомотив-Кубань» опустился на пятое место в таблице второго этапа Единой лиги ВТБ. Краснодарская команда в четвертьфинале плей-офф сыграет с занявшим четвёртую позицию «Пари Нижний Новгород».

Первые два матча четвертьфинальной серии состоятся в Нижнем Новгороде 31 марта и 2 апреля соответственно, начало первого матча — в 19:30 мск, вторая игра начнётся в 16:00 мск. Третья встреча пройдёт на площадке краснодарцев 5 апреля, начало матча — в 20:00 мск. При необходимости четвёртая игра состоится в Краснодаре 7 апреля в 20:00 мск, а пятый матч будет сыгран в Нижнем Новгороде 10 апреля и начнётся в 19:30.

Другие четвертьфинальные пары Единой лиги ВТБ выглядят следующим образом:

ЦСКА (1) — «Автодор» (8);

УНИКС (2) — «Парма» (7);

«Зенит» (3) — МБА (6).