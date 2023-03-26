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«Минск» обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

«Минск» обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
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На «Минск-Арене» в Минске (Беларусь) завершился матч группового турнира Единой лиги ВТБ между «Минском» и «Астаной» из Казахстана. Победу со счётом 84:69 (21:30, 16:18, 25:5, 22:16) одержал «Минск».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал американец ДаКуан Брейси, на его счету 22 очка. Ещё 18 очков на свой счёт записал американский центровой Зак Смит. В составе «Астаны» отличился российский форвард Валерий Лиходей, на его счету 22 очка.

Единая лига ВТБ. Группа Б
26 марта 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
84 : 69
Астана
Астана, Казахстан
Минск: Брейси - 22, Смит - 18, Шливанчанин - 14, Тростинецкий - 13, Близнюк - 8, Стубеда - 7, Дуду - 2, Микульский, Мороз, Пантович, Паско, Третьяк
Астана: Лиходей - 22, Майерс - 12, Джонсон - 10, Каныгин - 8, Щербак - 6, Марчук - 5, Гаврилов - 4, Марчук - 2, Майдекин, Мурзагалиев, Оразбеков
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После десяти матчей «Минск» занял последнее, шестое место в группе Б. «Астана» стала пятой. Лидером же является команда «Парма-Пари» из Перми, выигравшая семь матчей. В группе А лидерство удерживает ЦСКА, всего дважды уступивший в десяти встречах.

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