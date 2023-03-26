«Минск» обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

На «Минск-Арене» в Минске (Беларусь) завершился матч группового турнира Единой лиги ВТБ между «Минском» и «Астаной» из Казахстана. Победу со счётом 84:69 (21:30, 16:18, 25:5, 22:16) одержал «Минск».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал американец ДаКуан Брейси, на его счету 22 очка. Ещё 18 очков на свой счёт записал американский центровой Зак Смит. В составе «Астаны» отличился российский форвард Валерий Лиходей, на его счету 22 очка.

После десяти матчей «Минск» занял последнее, шестое место в группе Б. «Астана» стала пятой. Лидером же является команда «Парма-Пари» из Перми, выигравшая семь матчей. В группе А лидерство удерживает ЦСКА, всего дважды уступивший в десяти встречах.