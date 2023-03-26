Базаревич высказался о дебюте 15-летнего баскетболиста в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич дал комментарий по поводу матча с «Енисеем» (74:79) в Единой лиге ВТБ, а также прокомментировал дебют 15-летнего Егора Амосова в чемпионате.

«Тяжело настраивать игроков, да ещё на выезде, понимая, что у тебя нет шансов подняться выше. Но мы всё равно говорили перед матчем, что каждая игра — это возможность. И очень хотели выиграть. Хотя, наверное, по первой четверти не было видно, что мы очень хотим выиграть.

В определённой мере против нас сыграл и уход игроков. Найт, конечно, был большой частью команды, и в его отсутствие не получилось сразу найти баланс. Плюс мы мало того что теряли мяч на ровном месте — мы не реализовали свободные броски. И упали…

На самом деле, мы невероятная команда: можем два раза за матч вернуться с отставания в 20 очков! Мы весь сезон не могли собрать всё вместе, собрать игру команды так, чтобы она играла стабильно — так и сегодня. То мы реально играем хорошо, то падаем… К сожалению, мы сначала играем плохо, а потом уже играем хорошо — это выглядит так, будто мы психологически не готовы с начала матча, а потом нам нечего терять и мы отыгрываемся.

И опять соперник решил всё одним броском. Нам пришлось рисковать, и неопытность сыграла свою роль: мы дали Трушкину бросить трёхочковый, который он реализовал. Обидно в очередной раз проиграть таким образом — но, видимо, в этом сезоне это наша судьба.

Егор Амосов? Честно говоря, мы хотели дать сыграть ему больше. Но матч складывался так, что никак не получалось… Мы считаем, что Егор — талантливый парень, очень развитый для своего возраста. У него большие возможности, и ему нужно правильно ими распорядиться. Мы весь сезон пытались ему в этом помочь, когда он не был задействован в других командах. У него очень хорошее чувство игры, не по годам, у него есть размер и всё, что нужно, чтобы играть, и ему нужно заняться баскетбольным образованием. Больше тренироваться, чем, может быть, играть — и тогда это будет большой игрок», — приводит слова Базаревича пресс-служба команды.