Дмитрий Кулагин отдал шикарный пас не глядя Клименко. Видео
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Во время матча Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и УНИКСом (83:78) произошёл красивый игровой эпизод с участием Дмитрия Кулагина и Артёма Клименко.
Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Видео доступно в Telegram-канале VTB United League.
Самым результативным игроком встречи стал Джален Рейнольдс, который записал в свой актив 19 очков. У «Зенита» наилучшую результативность продемонстрировал Артём Клименко — 15 очков.
Это была заключительная игра регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По его итогам УНИКС занял второе место, а «Зенит» — третье.
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