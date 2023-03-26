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Дмитрий Кулагин отдал шикарный пас не глядя Клименко. Видео

Дмитрий Кулагин отдал шикарный пас не глядя Клименко. Видео
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Во время матча Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и УНИКСом (83:78) произошёл красивый игровой эпизод с участием Дмитрия Кулагина и Артёма Клименко.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Видео доступно в Telegram-канале VTB United League.

Самым результативным игроком встречи стал Джален Рейнольдс, который записал в свой актив 19 очков. У «Зенита» наилучшую результативность продемонстрировал Артём Клименко — 15 очков.

Это была заключительная игра регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По его итогам УНИКС занял второе место, а «Зенит» — третье.

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