Игрок «Уралмаша» пытался задушить партнёра во время матча

Во время заключительного матча Суперлиги между «Уралмашем» и «СШОР-Локо-Кубань» произошёл инцидент, в котором поучаствовали лидеры екатеринбургского клуба — Джавонте Даглас и Антон Глазунов.

Во время одной из пауз американец сначала агрессивно разговаривал с товарищем по команде, а затем схватил его за горло, в результате чего произошла потасовка. После этого эпизода Даглас был удалён с площадки.

Стоит отметить, что «Уралмаш» досрочно стал победителем чемпионата.