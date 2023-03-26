Игрок «Уралмаша» пытался задушить партнёра во время матча
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Во время заключительного матча Суперлиги между «Уралмашем» и «СШОР-Локо-Кубань» произошёл инцидент, в котором поучаствовали лидеры екатеринбургского клуба — Джавонте Даглас и Антон Глазунов.
Во время одной из пауз американец сначала агрессивно разговаривал с товарищем по команде, а затем схватил его за горло, в результате чего произошла потасовка. После этого эпизода Даглас был удалён с площадки.
Стоит отметить, что «Уралмаш» досрочно стал победителем чемпионата.
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