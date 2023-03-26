Леброн Джеймс может принять участие в сегодняшнем матче с «Чикаго»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выйдет на разминку перед матчем с «Чикаго Буллз», чтобы проверить состояние своей ноги. После этого звёздный форвард примет решение по поводу участия в матче, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Напомним, с тех пор как 26 февраля Леброн Джеймс получил травму сухожилия на правой ноге, лидер «Лейкерс» пропустил уже 13 игр. Ранее Джеймс сообщал в своих социальных сетях, что он тренируется три раза в день, чтобы подготовиться к возвращению на паркет.

Материалы по теме «Лейкерс» повысили статус Леброна Джеймса до сомнительного

В его отсутствие «Лос-Анджелес» выиграл восемь матчей и проиграл пять. В пятницу «Лейкерс» одержали победу в матче с «Оклахомой-Сити» (116:111), впервые за весь сезон добравшись до 50 процентов побед и поднявшись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: