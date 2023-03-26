Леброн Джеймс может принять участие в сегодняшнем матче с «Чикаго»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выйдет на разминку перед матчем с «Чикаго Буллз», чтобы проверить состояние своей ноги. После этого звёздный форвард примет решение по поводу участия в матче, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Напомним, с тех пор как 26 февраля Леброн Джеймс получил травму сухожилия на правой ноге, лидер «Лейкерс» пропустил уже 13 игр. Ранее Джеймс сообщал в своих социальных сетях, что он тренируется три раза в день, чтобы подготовиться к возвращению на паркет.
В его отсутствие «Лос-Анджелес» выиграл восемь матчей и проиграл пять. В пятницу «Лейкерс» одержали победу в матче с «Оклахомой-Сити» (116:111), впервые за весь сезон добравшись до 50 процентов побед и поднявшись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
- 26 марта 2023
-
19:10
-
18:49
-
18:45
-
18:40
-
18:24
-
17:59
-
17:31
-
17:20
-
17:16
-
17:13
-
16:33
-
16:13
-
16:05
-
14:56
-
14:44
-
12:35
-
12:26
-
10:41
-
10:22
-
10:03
-
09:45
-
07:55
-
07:49
-
07:30
-
07:26
-
06:30
-
06:30
-
05:22
-
00:56
- 25 марта 2023
-
23:11
-
22:20
-
21:51
-
21:04
-
20:05
-
19:58