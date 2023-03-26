Перасович назвал причины поражения в матче с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался по поводу поражения в матче с «Зенитом» (78:83) в Единой лиге ВТБ.

«Зенит» играл лучше и победил. В первой половине мы контролировали ход встречи, но в конце второй четверти отдали несколько подборов. Мы постоянно менялись в защите, это был риск, эта система может принести преимущество, но иногда ты просто получаешь неравноценные размены в «краске».

Плюс мы плохо начали третью четверть. Первые минуты третьей четверти, когда мы сделали несколько необязательных потерь, решили игру, и соперник в итоге довёл матч до победы», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Это была заключительная игра регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По его итогам УНИКС занял второе место, а «Зенит» — третье.