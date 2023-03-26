Райкович — о начале плей-офф: наши красивые рекорды сейчас не имеют никакого значения

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (94:74).
«Это была последняя игра регулярного чемпионата. Мы старались задействовать всех наших баскетболистов, потому что нужно было играть с высокой интенсивностью, ведь «Локо» играет так же. В какой-то момент они приблизились, но наши ребята активизировались, и мы благополучно добились успеха. У нас 30 побед, мы установили несколько рекордов – по количеству выигранных матчей подряд, по общему количеству набранных очков, – но эти красивые рекорды сейчас не имеют никакого значения. Мы идём в плей-офф, наш следующий соперник — саратовский «Автодор», и мы должны к нему готовиться», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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