Секулич — о разгромном поражении: такая команда как ЦСКА сразу наказывает за ошибки

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу поражения с разгромным счётом в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (74:94).

«Для нас это был важный матч. Несмотря на то, что соперником был ЦСКА, мы не собирались выбрасывать белый флаг и отдали все силы борьбе. При этом допустили слишком много ошибок, порой действовали плохо. Такая команда как ЦСКА сразу наказывает за ошибки. Мне показалось, что в третьей четверти, когда мы играли здорово, мы могли бы добиться большего», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В следующем матче московский ЦСКА в рамках плей-офф сыграет на домашнем паркете с «Автодором». Встреча состоится 31 марта. «Локомотив-Кубань» в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ встретится с «Пари Нижний Новгород». Первая игра состоится в Нижнем Новгороде 31 марта.