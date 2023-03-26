В «Минске» высказались по поводу крупнейшей победы команды в сезоне

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун дал комментарий по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной» (84:69), которая стала для неё крупнейшей в этом сезоне.
«В первой четверти мы пропустили 30 очков. Понятно, что с таким качеством защиты сложно было рассчитывать на результат, мы думали, что где-то будет проще. Нам потребовалось время, чтобы поймать ритм, определиться с ротацией. Те ребята, которые во второй половине совершили рывок за счёт качественной защиты и самоотдачи, выиграли матч. Сложно оценивать такие игры, когда у тебя три победы за весь сезон. Для нас это значит многое. Мы готовились целую неделю, я рад, что добились положительного результата. Считаю, что самая большая наша победа в этом сезоне – это практически всегда полные трибуны. Такого никогда не было. Хочется верить, что людям понравился баскетбол. Наша работа – делать его как можно лучше и качественнее», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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