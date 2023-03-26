Дончич пропустит следующий матч из-за перебора технических
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич заработал технический фол в матче с «Шарлотт Хорнетс» (104:110). Для словенца он стал 16-м в этом сезоне. Он пропустит матч с «Индианой Пэйсерс», если НБА не пересмотрит решение арбитров.
В одном из проходов Дончич, находясь в плотной борьбе, промахнулся, после чего что-то сказал судье. За это он и был наказан техническим фолом. Недавно баскетболист уже находился на грани пропуска матча, однако в той ситуации лига пересмотрела решение арбитра и фол был отменён.
Стоит отметить, что Дончич стал самым результативным игроком встречи, заработав 40 очков, 12 подборов и восемь передач.
Из-за этого поражения «Даллас» выпал из зоны плей-ин. У команды 36 побед при 39 поражениях.
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