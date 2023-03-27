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41 очко и 13 подборов Брауна помогли «Бостону» обыграть «Сан-Антонио»

41 очко и 13 подборов Брауна помогли «Бостону» обыграть «Сан-Антонио»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 137:93.

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 41 очка и 13 подборов. Малкольм Брогдон записал в свой актив 20 очков.

Лучшей результативностью в составе «Сан-Антонио» отличился Зак Коллинс, который набрал 21 очко.

Таким образом, «Бостон» одержал третью победу подряд. «Сант-Антонио», в свою очередь, продлил серию поражений до четырёх матчей.

В следующем матче «Бостон» сыграет «Вашингтон Уизардс», а «Сан-Антонио» встретится с «Ютой Джаз». Матчи пройдут 29 и 30 марта соответственно.

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2023, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
137 : 93
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бостон Селтикс: Браун - 41, Брогдон - 20, Уайт - 19, Смарт - 13, Уильямс - 11, Мускала - 9, Хозер - 6, Хорфорд - 6, Дэвисон - 5, Корнет - 4, Уильямс - 3, Галлинари, Гриффин, Кабенгеле, Притчард, Тейтум
Сан-Антонио Спёрс: Коллинс - 21, Брэнэм - 15, Мамукелашвили - 13, Джонс - 11, Васселл - 9, Лэнгфорд - 8, Макдермотт - 7, Уэсли - 3, Бэйтс-Диоп - 2, Грэм - 2, Шэмпени - 2, Барлоу, Берч, Бэсси, Джонсон, Дьенг, Сохан
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