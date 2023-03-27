41 очко и 13 подборов Брауна помогли «Бостону» обыграть «Сан-Антонио»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 137:93.

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 41 очка и 13 подборов. Малкольм Брогдон записал в свой актив 20 очков.

Лучшей результативностью в составе «Сан-Антонио» отличился Зак Коллинс, который набрал 21 очко.

Таким образом, «Бостон» одержал третью победу подряд. «Сант-Антонио», в свою очередь, продлил серию поражений до четырёх матчей.

В следующем матче «Бостон» сыграет «Вашингтон Уизардс», а «Сан-Антонио» встретится с «Ютой Джаз». Матчи пройдут 29 и 30 марта соответственно.