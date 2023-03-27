47 очков Пула и Карри не помогли «Голден Стэйт» обыграть «Миннесоту»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 99:96.
Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Джордан Пул, набравший 27 очков, четыре подбора и две передачи. Также стоит отметить другого американского разыгрывающего Стефена Карри, который заработал 20 очков, шесть подборов и девять передач.
Самым результативным у гостей стал американский центровой Наз Рид. На его счету 23 очка, шесть подборов и одна передача. Также отметим французского центрового Руди Гобера, который заработал дабл-дабл: десять очков, 18 подборов и две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2023, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
96 : 99
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 27, Карри - 20, Томпсон - 15, Грин - 12, Пэйтон II - 9, Куминга - 5, Луни - 3, Лэмб - 3, Дивинченцо - 2, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Киньонес, Муди, Роллинз, Уиггинс
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 23, Таунс - 14, Эдвардс - 13, Андерсон - 12, Конли - 12, Гобер - 10, Александер-Уолкер - 6, Принс - 5, Маклафлин - 3, Макдэниелс - 1, Гарза, Майнотт, Мур Мл., Найт, Ноуэлл, Райан, Риверс
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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