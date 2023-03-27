47 очков Пула и Карри не помогли «Голден Стэйт» обыграть «Миннесоту»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 99:96.

Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Джордан Пул, набравший 27 очков, четыре подбора и две передачи. Также стоит отметить другого американского разыгрывающего Стефена Карри, который заработал 20 очков, шесть подборов и девять передач.

Самым результативным у гостей стал американский центровой Наз Рид. На его счету 23 очка, шесть подборов и одна передача. Также отметим французского центрового Руди Гобера, который заработал дабл-дабл: десять очков, 18 подборов и две передачи.