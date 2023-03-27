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Результаты всех матчей НБА 27 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 27 марта, турнирная таблица
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27 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Шарлотт Хорнетс» – «Даллас Маверикс» – 110:104
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Чикаго Буллз» – 108:118
«Кливленд Кавальерс» – «Хьюстон Рокетс» – 108:91
«Бостон Селтикс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 137:93
«Атланта Хоукс» – «Мемфис Гриззлиз» – 119:123
«Торонто Рэпторс» – «Вашингтон Уизардс» – 114:104
«Орландо Мэджик» – «Бруклин Нетс» – 119:106
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 112:118
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 96:99

В последнем матче самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Джордан Пул, набравший 27 очков, четыре подбора и две передачи. Также стоит отметить другого американского разыгрывающего Стефена Карри, который заработал 20 очков, шесть подборов и девять передач.

Турнирная таблица НБА
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