Результаты всех матчей НБА 27 марта, турнирная таблица

27 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Шарлотт Хорнетс» – «Даллас Маверикс» – 110:104

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Чикаго Буллз» – 108:118

«Кливленд Кавальерс» – «Хьюстон Рокетс» – 108:91

«Бостон Селтикс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 137:93

«Атланта Хоукс» – «Мемфис Гриззлиз» – 119:123

«Торонто Рэпторс» – «Вашингтон Уизардс» – 114:104

«Орландо Мэджик» – «Бруклин Нетс» – 119:106

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 112:118

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 96:99

В последнем матче самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Джордан Пул, набравший 27 очков, четыре подбора и две передачи. Также стоит отметить другого американского разыгрывающего Стефена Карри, который заработал 20 очков, шесть подборов и девять передач.