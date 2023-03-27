Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс – о своей травме: врачи сказали, что никогда не видели подобного

Леброн Джеймс – о своей травме: врачи сказали, что никогда не видели подобного
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал своё выступление в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась победой гостей со счётом 118:108. Леброн вышел на площадку впервые за месяц, набрав 19 очков.

«Врачи сказали мне, что я восстанавливаюсь очень быстро, и они никогда не видели подобного», — приводит слова Джеймса ESPN US.

Напомним, проиграв встречу с «Буллз», «Лейкерс» прервали свою победную серию, которая составляла три матча. В следующем матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» вновь встретится с «Чикаго». Матч состоится 30 марта. «Чикаго» до этого проведёт ещё встречу с «Лос-Анджелес Клипперс». Эта игра пройдёт 28 марта.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:

Материалы по теме
Весеннее оживление «Лейкерс». Готовы запрыгнуть в плей-офф и без Леброна
Весеннее оживление «Лейкерс». Готовы запрыгнуть в плей-офф и без Леброна
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023