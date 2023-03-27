Леброн Джеймс – о своей травме: врачи сказали, что никогда не видели подобного

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал своё выступление в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась победой гостей со счётом 118:108. Леброн вышел на площадку впервые за месяц, набрав 19 очков.
«Врачи сказали мне, что я восстанавливаюсь очень быстро, и они никогда не видели подобного», — приводит слова Джеймса ESPN US.
Напомним, проиграв встречу с «Буллз», «Лейкерс» прервали свою победную серию, которая составляла три матча. В следующем матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» вновь встретится с «Чикаго». Матч состоится 30 марта. «Чикаго» до этого проведёт ещё встречу с «Лос-Анджелес Клипперс». Эта игра пройдёт 28 марта.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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