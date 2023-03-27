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«Кливленд» гарантировал себе участие в плей-офф НБА — впервые с 2018 года

«Кливленд» гарантировал себе участие в плей-офф НБА — впервые с 2018 года
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» гарантировала себе участие в плей-офф турнира. Это произошло после победы в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Хьюстон Рокетс», который состоялся сегодня, 27 марта. «Кливленд» победил со счётом 108:91. Отметим, что «Кавальерс» сыграют в плей-офф НБА впервые с 2018 года.

Результаты всех матчей НБА 27 марта:

«Шарлотт Хорнетс» – «Даллас Маверикс» – 110:104.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Чикаго Буллз» – 108:118.
«Кливленд Кавальерс» – «Хьюстон Рокетс» – 108:91.
«Бостон Селтикс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 137:93.
«Атланта Хоукс» – «Мемфис Гриззлиз» – 119:123.
«Торонто Рэпторс» – «Вашингтон Уизардс» – 114:104.
«Орландо Мэджик» – «Бруклин Нетс» – 119:106.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 112:118.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 96:99.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

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