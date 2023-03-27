Леброн Джеймс – о своей травме: хочу увидеть в деле свои ноги

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал своё участие в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Чикаго Буллз». Джеймс вышел на паркет впервые за месяц, набрав 19 очков. У Леброна была травма ноги.
«Мне вообще рекомендовали перенести операцию, в результате которой пропустил бы остаток сезона, но для себя чётко решил: «Хочу увидеть в деле свои ноги», — приводит слова Джеймса у себя в социальных сетях инсайдер Йован Буха.
Встреча между «Лейкерс» и «Буллз» состоялась в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась победой гостей со счётом 118:108.
В нынешнем сезоне НБА Джеймс принял участие в 48 матчах, в которых в среднем набирал 29,3 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 6,9 передачи.
Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:
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