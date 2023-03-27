Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс – о своей травме: хочу увидеть в деле свои ноги

Леброн Джеймс – о своей травме: хочу увидеть в деле свои ноги
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал своё участие в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Чикаго Буллз». Джеймс вышел на паркет впервые за месяц, набрав 19 очков. У Леброна была травма ноги.

«Мне вообще рекомендовали перенести операцию, в результате которой пропустил бы остаток сезона, но для себя чётко решил: «Хочу увидеть в деле свои ноги», — приводит слова Джеймса у себя в социальных сетях инсайдер Йован Буха.

Встреча между «Лейкерс» и «Буллз» состоялась в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась победой гостей со счётом 118:108.

В нынешнем сезоне НБА Джеймс принял участие в 48 матчах, в которых в среднем набирал 29,3 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 6,9 передачи.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:

Материалы по теме
Весеннее оживление «Лейкерс». Готовы запрыгнуть в плей-офф и без Леброна
Весеннее оживление «Лейкерс». Готовы запрыгнуть в плей-офф и без Леброна
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023