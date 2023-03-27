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Вучевич был удалён с матча после момента с участием Леброна Джеймса. Видео

Вучевич был удалён с матча после момента с участием Леброна Джеймса. Видео
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Центровой «Чикаго Буллз» Никола Вучевич получил два технических фола за споры с арбитром в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс», в связи с чем был вынужден покинуть площадку. Никола был недоволен тем, что судья зафиксировал у него нарушение в эпизоде со звёздным форвардом «озёрников» Леброном Джеймсом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, матч между «Лейкерс» и «Буллз» состоялся в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена». Встреча завершилась победой гостей со счётом 118:108. Джеймс вышел на площадку впервые за месяц после травмы ноги и набрал 19 очков.

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