Леброн Джеймс начал матч выходом со скамейки запасных во второй раз в карьере

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» вышел на площадку со скамейки запасных всего во второй раз в карьере. Об этом информирует Yahoo Sports. Ранее со скамейки запасных он начинал матч лишь в сезоне-2007/2008, когда выступал за «Кливленд Кавальерс».

Напомним, матч между «Лейкерс» и «Буллз» состоялся в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершился победой гостей со счётом 118:108. Леброн вышел на площадку впервые за месяц, набрав 19 очков. В следующем матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» вновь встретится с «Чикаго». Он состоится 30 марта в Чикаго. До этого «Буллз» сыграют с «Лос-Анджелес Клипперс».

Леброн танцует на яхте во время тренировки: