Таунс стал автором ключевого трёхочкового броска в матче с «Голден Стэйт». Видео

Трёхочковый бросок центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса стал решающим в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Он попал в кольцо на последних секундах встречи при счёте 96:95 в пользу соперников после ошибки форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина. В итоге матч закончился со счётом 99:96 в пользу «Миннесоты».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В матче с «Уорриорз» на счету Таунса 14 очков, пять подборов и четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карл-Энтони из-за травмы принял участие лишь в 23 матчах, в которых в среднем набирал 20,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал 5,1 передачи.