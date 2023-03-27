Таунс стал автором ключевого трёхочкового броска в матче с «Голден Стэйт». Видео
Поделиться
Трёхочковый бросок центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса стал решающим в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Он попал в кольцо на последних секундах встречи при счёте 96:95 в пользу соперников после ошибки форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина. В итоге матч закончился со счётом 99:96 в пользу «Миннесоты».
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В матче с «Уорриорз» на счету Таунса 14 очков, пять подборов и четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карл-Энтони из-за травмы принял участие лишь в 23 матчах, в которых в среднем набирал 20,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал 5,1 передачи.
Комментарии
- 27 марта 2023
-
13:43
-
13:23
-
12:48
-
12:03
-
11:15
-
10:52
-
10:21
-
09:40
-
09:31
-
09:22
-
09:13
-
08:00
-
06:16
-
04:01
-
01:18
-
00:20
- 26 марта 2023
-
23:24
-
23:09
-
22:09
-
21:33
-
21:10
-
20:42
-
20:12
-
20:02
-
19:35
-
19:10
-
18:49
-
18:45
-
18:40
-
18:24
-
17:59
-
17:31
-
17:20
-
17:16
-
17:13
Партнерский контент