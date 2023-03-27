Кайри Ирвинг прерывал матч и попросил вывести из зала болельщика. Видео
Поделиться
Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг отреагировал на инцидент, произошедший во время матча регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (104:110), в результате которого один из болельщиков покинул арену в сопровождении охранников.
«Он обратился ко мне, назвал по имени — нужно было убедиться, что он обращается именно ко мне. Многие фанаты говорят плохие вещи, когда они уверены, что ты их якобы не замечаешь. Он что-то кричал, а я просто урегулировал ситуацию», — приводит слова Ирвинга у себя в социальных сетях обозреватель Clutch Points Джерри Донатьен.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Комментарии
- 27 марта 2023
-
13:43
-
13:23
-
12:48
-
12:03
-
11:15
-
10:52
-
10:21
-
09:40
-
09:31
-
09:22
-
09:13
-
08:00
-
06:16
-
04:01
-
01:18
-
00:20
- 26 марта 2023
-
23:24
-
23:09
-
22:09
-
21:33
-
21:10
-
20:42
-
20:12
-
20:02
-
19:35
-
19:10
-
18:49
-
18:45
-
18:40
-
18:24
-
17:59
-
17:31
-
17:20
-
17:16
-
17:13
Партнерский контент