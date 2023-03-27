Кайри Ирвинг прерывал матч и попросил вывести из зала болельщика. Видео

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг отреагировал на инцидент, произошедший во время матча регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (104:110), в результате которого один из болельщиков покинул арену в сопровождении охранников.

«Он обратился ко мне, назвал по имени — нужно было убедиться, что он обращается именно ко мне. Многие фанаты говорят плохие вещи, когда они уверены, что ты их якобы не замечаешь. Он что-то кричал, а я просто урегулировал ситуацию», — приводит слова Ирвинга у себя в социальных сетях обозреватель Clutch Points Джерри Донатьен.

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