Гомельский высказался о фаворите серии 1/4 финала между «Локомотивом-Кубань» и «Пари НН»

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о фаворите в четвертьфинальной паре плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» – «Пари Нижний Новгород».
«Я думаю, что борьба в этой паре будет бескомпромиссной. Небольшое преимущество будет у команды, имеющей преимущество своего поля. Но и этот фактор не гарантирует проход в следующий раунд. Как обычно, противостояние команд, занимающих в таблице четвёртое и пятое места, будет самым интригующим. Смотреть буду внимательно. Надеюсь, что тренеры команд подготовят друг для друга неожиданные сюрпризы», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, первые два матча серии состоятся в Нижнем Новгороде 31 марта и 2 апреля соответственно. Третья встреча пройдёт на площадке краснодарцев 5 апреля.
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